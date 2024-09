MotoGP GP Indonesia 2024 | numeri statistiche curiosità Oliveira e Bagnaia i due vincitori di Mandalika

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lasi sposta viepiù verso Oriente, che nel fine settimana diventerà davvero Estremo. Dall’India all’. La radice del nome sarà anche la stessa, ma il viaggio è lunghissimo. Non si cambia solo emisfero, bensì anche contesto. Da una inquinata e frenetica megalopoli, si passa agli incantati scenari di un resort tropicale. Domenica 29 settembre assisteremo alla quinta edizione del Gran Premio d’, la terza a disputarsi nel nuovissimo autodromo di. Come nel 2023, si corre in questa fase dell’anno solare. Nel 2022, viceversa, si gareggiò a marzo. Si spera che con il meteo possa andare bene come dodici mesi orsono, quando non vi fu alcun problema. Nel caso marzolino, invece, ci furono piogge torrenziali. Si è detto quinta edizione, ma terza a. Esistono, infatti, due precedenti negli anni ’90 andati in scena nella pista di Sentul.