Meloni all’Onu discorso su guerra clima IA e Africa | cosa ha detto alle Nazioni Unite

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Davanti all’Assemblea Generale dell’Onu, Giorgiaha messo subito in chiaro le cose: lain Ucraina è solo l’inizio di un effetto domino che sta sconvolgendo il mondo. Dal palco, ha spostato l’attenzione su temi bollenti come l’emergenzatica, con risorse sempre più scarse, e la corsa sfrenata all’intelligenza artificiale, che rischia di stravolgere l’economia globale. Poi, uno sguardo all’con il “Piano Mattei” e un monito sui costi della migrazione irregolare. Ha poi concluso con una richiesta di riforma radicale dellein Ucraina: il prezzo che pagheranno tutti Davanti all’Assemblea Generale delle, Giorgiaha messo in chiaro una: lain Ucraina sta sconvolgendo non solo l’Europa, ma il sistema globale.