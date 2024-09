Mattarella Il giudice Terranova esempio di servitore delle Istituzioni

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Nel quarantacinquesimo anniversario del vile attentato accaduto il 25 settembre 1979 in cui persero la vita il Magistrato Cesaree l’addetto alla sua sicurezza, Maresciallo della Polizia di Stato, Lenin Mancuso, desidero rinnovare ai familiarivittime sentimenti di commossa partecipazione e vicinanza”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, che aggiunge: “seppe comprendere, tra i primi, le metamorfosi che in quegli anni la mafia stava compiendo nel suo divenire da rurale a urbana, consolidando il proprio potere all’interno della vita economica, politica e sociale della Regione. Il suo impegno di Deputato si dispiegò, con coerenza e tenacia. Ha contrastato le mafie con rigore e coraggio, sino a sacrificare la propria vita per affermare i principi di giustizia e di legalità.