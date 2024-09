Madre tortura i figli | Erano ridotti come i bambini del campo di sterminio di Auschwitz

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) «deldidi», queste le parole forti usate dall’ispettore della Squadra Mobile Fabio Reali per descrivere le condizioni dei piccoli di 5 e 7 anni abbandonati e maltrattati dallain un casolare di Aprilia. La donna di 25 anni è finita a processo per maltrattamenti mentre i piccoli, curati dall’ospedale Bambino Gesù di Roma, porteranno per sempre addosso e nella psiche le conseguenze di quanto accaduto nei loro primi anni di vita. “Si vedevano le ossa per quantomagri, il fisico era deformato, la pancia gonfia a dismisura, avevano ovunque morsi di topi e segni di sigarette spente”, le parole dell’agente. Il compagno della, che si è dato alla fuga, è ricercato.