Maceratese partenza a tutto gas | Vogliamo rendere i tifosi orgogliosi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Laha disputato cinque partite centrando cinque vittorie: cosa chiedere di più? Cosa c’è da migliorare? "Sulla consapevolezza – spiega l’allenatore Matteo Possanzini – di essere una squadra forte e capire che per tagliare un traguardo collettivo occorre rinunciare qualcosa a livello personale". Non mancano gli aspetti che possono fare felice un allenatore, oltre ai risultati sul campo. "Mi ha soddisfatto che i ragazzi dal 24 luglio non hanno mai sbagliato un allenamento, l’atteggiamento mostrato con cui hanno approcciato al calcio proposto. I risultati conseguiti sono soddisfacenti e importanti per darci fiducia". Non si poteva chiedere di più, ma un simile avvio può avere sorpreso lo stesso tecnico? "Ci speravo come allenatore, valuto il lavoro quotidiano e non avevo dubbi che saremmo partiti bene.