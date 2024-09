Lo scandalo Sean Combs e la degenerazione del rap americano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La cosa surreale – mica tanto, così va il mondo baby – è che la musica più popolare adesso, insomma la rap/trap che spopola ovunque, si nutra tanto e volentieri del suo stesso male, ovvero della parte putrefatta del proprio spirito. Fedez fa un cerchio rosso attorno alle classifiche di streaming che registrano fulmineamente al primo posto “Allucinazione Collettiva” il pezzo con cui cerca di mettere una pezza, o una pietra tombale, vedete voi, al tristo dissing in/out coniugale con Tony Effe, la trionfante star sesso & samba, mentre le sue azioni artistiche volgono al brutto. Fa un lungo salmodiare su come sia andato in frantumi il suo matrimonio e peccatucci connessi, esprimendo una diffusa malinconia che la donna al centro della storia s’affretta a bollare come insincera trovata commerciale. Ecco.