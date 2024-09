Lazio promossa ad Amburgo | Dia e Dele Bashiru travolgono la Dinamo Kiev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La, come è promosso Marco Baroni, all’esordio in Europa League. Nel campo neutro dila squadra biancoceleste vince 3-0 contro lae si porta momentaneamente in vetta alla maxi classifica della fase campionato del nuovo format del torneo europeo. A trascinare i biancocelesti sono i nuovi acquisti: doppietta per Dia, primo gol per. Al resto pensa Provedel, che fa buona guardia e ripaga la fiducia di Baroni che lo ha preferito a Mandas. Allabastano cinque minuti per passare in vantaggio. Pedro innesca Dia che evita Tymchyk e col piatto destro batte Bushchan. I guai dellain avvio di partita aumentano: al 18? Ceballos deve alzare bandiera bianca per un problema muscolare e al suo posto entra Bilowar.