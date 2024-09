La prima vittoria al Mazza l’aspettavamo tanto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Lain casa?come il Natale". Matteo Arena non nasconde la propria felicità per il primo successo della Spal al. "Non aspettavamo altro – assicura il difensore barese –, lavoriamotutta la settimana per questi momenti. Ci darà energia e consapevolezza, viviamo di risultati e vincere in questo stadio è ancora più bello. Abbiamo giocato un grande primo tempo, ma nella ripresa non avremmo dovuto soffrire in quel modo. Onore al Carpi che ha provato fino alla fine a pareggiare, ma noi non ci siamo disuniti. Purtroppo nel secondo tempo ci siamo abbassati molto e non riuscivamo a ripartire: il gol subito si poteva evitare ma contava solo vincere, quindi va bene così.