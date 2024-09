Incontro gratuito a Vicopisano con esperte sui disturbi del comportamento alimentare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024)25 settembre2024- La Rete Agal, con il patrocinio del Comune, ospiterà al Polo Generazioni, nel distretto socio-sanitario diin via dei Mezzi 8, un evento su un tema di grande rilevanza, dedicato al disturbo delnelle fasce d’età comprese tra l’infanzia e l’adolescenza, il 27 settembre alle 17:00. "L’evento è, su prenotazione, e aperto alla cittadinanza - dice l'Assessora alle Politiche Sociali, Valentina Bertini - in particolare, a quei familiari, amici, persone vicine che si rendono conto o temono che i loro figli, figlie, parenti, amici e amiche possano avere problemi legati all’alimentazione o particolarispecifici. Ritengo sia un dovere per un'Amministrazione pubblica creare e promuovere momenti e incontri di approfondimento e riflessione come questo.