(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oggi Israele ha intercettato unto danei pressi di Tel, un attacco senza precedenti da parte del gruppo militante. Mercoledì la gente di Tele della città centrale di Netanya si è svegliata al suono delle sirene quando Israele ha dichiarato che le sue difese aeree hanno intercettato unterra-terra: è la prima volta in assoluto che unto daraggiunge la città , ha affermato l’esercito israeliano. Il gruppo militante, sostenuto dall’Iran, ha confermato di averto unQadr 1 contro il quartier generale del Mossad, il servizio di intelligence israeliano, che ritiene responsabile degli attacchi contro i suoi membri, tra cui le esplosioni coordinate di migliaia di cercapersone e walkie-talkie la scorsa settimana.