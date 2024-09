Gabbia Dna rossonero Nazionale? Priorità Milan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Da piccolo giocava nel cortile di casa, a Fagnano Olona nel Varesotto, con la prima maglia rossonera regalatagli dai genitori: Shevchenko, il nome sulle spalle. Cresciuto e passato poi da Lecco e Como prima di approdare 13enne nel settore giovanile del Diavolo, faceva invece il centrocampista, inizialmente. Proprio alla decisione di arretrarlo ulteriormente: difensore centrale. Passi indietro, passi avanti: con tanto di firma decisiva nel derby. Una rete che si sogna proprio da bambini. E magari proprio in cortile. "Anche se, un gol così, sinceramente era anche difficile immaginarlo", le parole del difensore 24enne che, ieri, ha raccolto l’ennesimo abbraccio dei tifosi al Flagship Storedi via Dante, ao. L’eroe che non ti aspetti, anzi l’anti-eroe: parole messe in fila con grande pacatezza, dopo il ruggito di domenica sera sotto la Sud.