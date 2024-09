Frattesi time | ghiotta chance! E l’Inter si aspetta una cosa – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lo stop di Nicolò Barella darà a Davidedi giocarsi le sueda titolare. Il centrocampista romano vuole prendersi, anzi ghiottissimada non sprecare per. L’infortunio di Nicolò Barella obbliga mister Simone Inzaghi a spezzare il suo trio di centrocampo titolare, con l’inserimento del centrocampista romano., più incisivo a gara in corso che dal primo minuto (Monza docet), è pronto a scendere in campo nelle prossime tre partite delcontro Udinese, Stella Rossa e Torino. Proprio a Udine nella scorsa stagione segnò il gol decisivo, che avvicinòallo scudetto della seconda stella. Ora una nuova importante opportunità da cogliere al volo.