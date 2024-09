Francesco Nozzolino | Mio padre non crede che io sia gay

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 25 settembre 2024)questa settimana si è aperto con FanPage raccontando del lutto di sua madre (scomparsa nel 2011 in seguito a una malattia) e del rapporto con suo. “Dopo la morte di mia mamma mi sentivo vuoto, solo, mi sono rifugiato nel cibo, mangiavo di tutto e a qualsiasi ora, anche di notte. Cucinavo tanti piatti diversi per tenermi impegnato e non pensare al dolore, sono arrivato così a pesare 200 chili“. “I bulli mi prendevano di mira. Durante l’adolescenza, aumentando di peso, la situazione è peggiorata. Non è bello essere additati dagli stolti, soprattutto se non conoscono il dolore che può aver causato l’aumento del peso. Venivo bullizzato anche perché sono gay. È stato molto pesante ricevere insulti omofobi. Vivevo una situazione difficile a casa con la malattia di mia madre e inaccettabile a scuola con gli insulti.