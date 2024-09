Duecento over 65 ogni 100 giovani | cronaca di un suicidio demografico

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’Italia invecchia, si sa, e lo fa a un ritmo che lascia poco spazio all’immaginazione. I dati di Openpolis raccontano di un Paese in rapida trasformazione demografica dove il rapporto tra anziani esta raggiungendo livelli senza precedenti. Le conseguenze non saranno facili da gestire. Oggi, per100 ragazzi sotto i 14 anni, ci sono quasi 20065. Un dato che fa riflettere soprattutto se confrontato con la situazione di appena vent’anni fa, quando il rapporto era di 138 a 100. In termini assoluti, parliamo di 14,3 milioni di anziani contro 7,2 milioni di. È come se intere città fossero popolate solo da nonni, con pochi nipoti a correre per le strade. Ma non è solo una questione di numeri nazionali. L’invecchiamento della popolazione sta ridisegnando la geografia sociale dell’Italia.