Degrado alla biblioteca comunale di Caserta | la denuncia dei Consiglieri Forum Giovani di Gioventù Casertana

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 25 settembre 2024), abbandono ed incuria fanno da padronidi. Laarriva daideldella listana Mattia Atzori, Myriam De Lucia e Gina Pignataro a margine di una testimonianza video edita dal giornale ‘Magazine Informare’. “Ringraziamo i ragazzi di Informare – dichiarano i– per aver portato nuovamenteluca tale problematica. La situazione in cui versa laè vergognosa e molteplici sono le problematiche che la attanagliano ormai da tempo e per le quali, nonostante denunce social ed a mezzo stampa, mai si è intervenuto concretamente se non tramite proclami dell’amministrazioneMarino targata Partito Democratico. La struttura è fatiscente e versa in condizioni di quasi totale abbandono.