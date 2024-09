Dalla Ztl in centro storico fino alle zone 30

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Completare il progetto "Vignola Città 30", introdurre una Ztl (zona a traffico limitato) in, adottare un regolamento sull’uso dei beni comuni. Questi sono gli obiettivi che Vignola Cambia, una delle liste che compongono la maggioranza in consiglio comunale, si propone di portare avanti di qui alla fine della consigliatura. Ad annunciarlo ieri è stato il responsabile della lista ed ex assessore, Mauro Smeraldi, che spiega: "Vignola Cambia cercherà di promuovere e raggiungere alcuni obiettivi, che ritiene essere fondamentali". Primo, c’è la "Città 30", "con l’indicazione delle strade interessate – spiega Smeraldi – e l’apposizione della necessaria segnaletica orizzontale e verticale. Già nello scorso febbraio Vignola ha promosso un convegno con i dati della sperimentazione di ’Città 30’. È tempo, dunque, di completare il progetto".