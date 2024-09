Chissà chi è programma di Amadeus | a che orario va in onda? Su che canale e che ascolti tv sta facendo?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “chi è”, il nuovodi, a cheva in? Quantiha registrato neldove va in? Scopriamo insieme i dati della trasmissione! Leggi anche:è passato al Nove perché la Rai non ha dato una Giovanna Civitillo? Con l’arrivo della stagione televisiva autunnale, il tanto atteso debutto difuori dalla Rai è arrivato. E così il famoso showman, in ottima forma e con la solita energia che lo contraddistingue, è apparso al timone dichi è, ildestinato ad aprire una nuova era nella sua carriera.