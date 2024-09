Chi è Benedetta Cimatti nel cast della serie su Guareschi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sono partite da poco, in Emilia-Romagna, le riprese di ‘Giovannino– Non muoio neanche se mi ammazzano’, la primatv incentrata sulla vita del famoso scrittore emiliano che ha creato personaggi indimenticabili come Don Camillo e Peppone. Le scene vengono girate in molte località sparse nella provincia di Reggio Emilia.Nella fiction,interpreta Ennia, la moglie di(Giuseppe Zeno). L’attrice è originaria di Faenza, dov’è nata nel 1989. Festeggia il compleanno il 20 aprile. Appena ventenne, è andata a vivere e a studiare a Roma dove ha sostenuto un esame di ammissione presso una nota accademia di formazione per lo spettacolo.ha superato subito la prova e ha proseguito lungo quel percorso. Si è poi diplomata nel 2011 con il massimo dei voti, continuando a calcare il palcoscenico teatrale.