Cernigoi non si ferma più | Finalmente il gol sotto la curva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "è arrivato il golla. E questa volta non ho dovuto nemmeno fare 100 metri". Quel sorriso, quelle esultanze, Iacopole aspettava dal 16 agosto dello scorso anno. Quando ha firmato il suo biennale con il Rimini. E ora l’attaccante lombardo, che lunedì sera al ’Romeo Neri’ con il suo secondo centro in campionato ha regalato la prima vittoria in campionato ai biancorossi, ha tutto il diritto di goderselo. "Sono contento, a parte le battute – dice – soprattutto della prestazione della squadra.abbiamo mostrato maturità, compattezza e probabilmente abbiamo vinto contro la squadra a mio parere più forte del campionato a livello tecnico. Però abbiamo saputo soffrire tutti insieme, quindi abbiamo fatto una grande partita e voglio fare i complimenti ai ragazzi, alla squadra".