Ama debutto a Mirandola Correggio parte a Carpi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Se la sono presa comoda le formazioni di pallavolo che devono ancora iniziare i campionati e lo faranno solo in ottobre. Per le formazioni di Serie C e D non c’erano ancora i calendari, diramati proprio nei giorni scorsi dal comitato regionale. In C maschile,il 12 ottobre dell’Ama San Martino sul terreno di, mentre Fabbrico gioca a Parma in casa della Isomec Inzani. L’unico derby il 9 novembre a San Martino con ritorno l’8 marzo. La Mo.Re Volley gioca sempre in casa a Modena, anche se il suo codice di affiliazione è reggiano. In C femminile, quattro reggiane nello stesso girone A:debutta ail 10 ottobre, la Rubierese riceve il Piacevolley, la Saturno Guastalla ospita il San Polo Torrile, mentre l’Everton viaggia verso Parma per affrontare il Cus. Il primo derby del girone sarà il 26 ottobre e vedrà di fronte Rubierese ed Everton.