Alto Impatto due arresti e 12 denunce a Castel Volturno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ di circa 100 persone controllate, duee 12, il bilancio dell’operazione “” effettuata a(Caserta) dalle forze dell’ordine. Sl campo 70 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Asl di Caserta. In manette sono finiti per spaccio di droga un ghanese di 55 anni ed un nigeriano di 38 anni; i poliziotti del Commissariato di, con il supporto determinante del cane antidroga Isco, hanno sorpreso il primo mentre vendeva droga in strada, lo hanno perquisito e trovato in possesso di eroina, cocaina, e di circa 1500 euro in contanti; il nigeriano 38enne è stato invece perquisito a casa, e nell’occasione gli agenti hanno sequestrato cociana e materiale per confezionare le dosi.