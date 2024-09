Abk stringe una partnership con MOOOI | Creazione esclusiva di superfici ceramiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sceglie il Cersaie, in corso di svolgimento presso BolognaFiere, ABK Group, per annunciare la sottoscrizione di un accordo di licenza a lungo termine con il brand olandese. "L’accordo conrientra a pieno titolo nella strategia aziendale, che prevede il consolidamento della nostra posizione nel settore dell’alta gamma, grazie alle competenze, all’expertise e all’avanguardia tecnologica che da sempre ci distinguono sul mercato", har detto, commentando la sottoscrizione dell’accordo il Managing Director Sales & Marketing di ABK Alessandro Fabbri (nella foto), aggiungendo come "rappresenta per noi un partner ideale, tanto per il ruolo di spicco che riveste nel mondo del design quanto per il suo approccio creativo non convenzionale, del tutto in linea con quello del nostro gruppo".