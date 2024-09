A tu per tu in aula con i grandi del pensiero Unifi Chairs tutti pazzi per Imbens

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’Università di Firenze, nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni, continua a fare le cose in grande e stavolta ha organizzato ‘’, una serie di seminari con studiosi di eccellenza: il protagonista è il premio Nobel per l’Economia 2021 Guido W.ma non sono certo personaggi secondari l’attrice Monica Guerritore, il sociologo Desmond McNulty, il fisico Paul Steinhardt e l’economista Claudia Olivetti. Gli incontri sono con gli studenti ma pure con la cittadinanza, modi per ascoltare menti illuminate che, nei loro campi, hanno raggiunto enormi risultati. Gli appuntamenti rientrano nelle celebrazioni per i 100 anni dell’ateneo e sono possibili grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze.