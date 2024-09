Uomini e Donne Puntata Di Oggi | Roberta e Alessandro Ospiti in Studio!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 24 settembre 2024)di: i tre nuovi tronisti del Trono Classico vengono presentati. Alcuni sono volti noti della televisione, mentre tornano income! Nellaquotidiana di, sono stati presentati i tre primi tronisti, Michele, Francesca e Andrea, entrambi vecchie conoscenze del mondo della televisione. Spazio poi anche adindi: Michele, ex corteggiatore di Manuela Carriero, è il nuovo tronista! Lasi apre con Mario Cusitore che abbandona lo, dopo aver apparentemente deciso di non prendere più parte alla trasmissione. Gianni è dispiaciuto mentre Tina ritiene che lui abbia già altre persone fuori e per questo motivo non vuole rimanere nel programma. Viene poi mostrato un filmato per ripercorrere la storia die Maria Teresa.