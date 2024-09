Trovato messaggio in una bottiglia vecchio di 200 anni | cosa c’è scritto sul biglietto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Sensazionale scoperta avvenuta in Francia, dove un team di studenti volontari, coordinati dall’archeologo Guillaume Blondet, haunin unarisalente a circa 200fa. Il gruppo di giovani sta effettuando scavo archeologico nel nord della Francia, sul sito di Camp de César, tra i paesi di Puys e Bracquemont (Seine-Maritime). Ed è proprio durante questi scavi che è stato riuninserito in una piccoladi sale del XIX secolo accompagnata da due monete, tutte contenute in un barattolo di ceramica.Leggi anche:il vino più antico della storia: ancora liquido dopo 2milaUna scoperta sensazionale A riportare la notizia è la pagina Facebook della città di Eu, nel nord della Francia. “Il servizio archeologico della città di Eu sta conducendo un’operazione di ricerca presso il luogo del Caesar’s Camp a Bracquemont.