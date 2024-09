Torrente in piena nel Pisano disperso un neonato con la nonna Allagamenti in veneto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI - Il maltempo flagella l'Italia. A pagare il tributo più pesante la Toscana e, in particolare la costa e l'immediato entroterra con 2 persone disperse. Nelsono infatti in corso da questa notte le ricerche di un bimbo di 5 mesi e delladispersi per ladelSterza a Montecatini Val di Cecina, in località Lagabella. Salvati padre, madre e nonno. Sono turisti stranieri. La famiglia aveva cercato rifugio sul tetto dell'abitazione a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua. Alle ricerche dei vigili del fuoco, con sommozzatori e cinofili, partecipano anche soccorritori fluviali, dronisti, un elicottero e squadre ordinarie.