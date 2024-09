Stati generali del turismo | Lucca è meta affermata a livello internazionale Siamo a più 8% di arrivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Sono convocati per mercoledì 23 ottobre a Palazzo Guinigi glidel, coordinati e organizzati dall’assessore Remo Santini e dall’ufficio comunale competente, per un intenso e produttivo confronto con gli operatori di settore ed i soggetti interessati. Un evento che, come già annunciato nelle scorse settimane, sarà utile per fare il punto della situazione e progettare il futuro verso un’offerta cittadina di sempre maggior pregio e contraddistinta da un’accoglienza di qualità, attraverso spunti, suggerimenti ed una costante collaborazione con gli addetti ai lavori del comparto.