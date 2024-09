Si è spento l’editore nato ingegnere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Si èa 86 anniFrancesco Brioschi, titolare dell’omonima Francesco Brioschi Editore e del marchio di libri per ragazzi Valentina. "In noi vivrà sempre il ricordo di un uomo di inesauribile vitalità e dall’animo generoso" è il messaggio firmato dai dipendenti. Lo ricorda in una nota anche Pde, società di consulenza commerciale e promozione editoriale al servizio dell’editoria indipendente. "Di tutti i clienti di Pde, la sua casa editrice – si legge – è sicuramente tra le più dinamiche e “avventurose“. Proprio come il fondatore era tra gli interlocutori più allegramente coriacei, un uomo curioso, deciso, tanto capace di rischiare quanto attento alla concretezza dei suoi progetti". Annullate per lutto la mostra “StArt di Nicola Starace“ e l’inaugurazione della Libreria della Natura in corso di Porta Romana.