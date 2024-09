Senza stipendio con due figlie Ogni giorno faccio 160 km per andare a scuola | quando finisco i soldi sul conto come faccio? | la storia di una docente precaria

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 24 settembre 2024)mattina alle 6 parte ("perché non si sa mai cosa trovi per strada") pera fare il lavoro "che più ama" e che sognava già daaveva 7 anni. Si torna a casa il pomeriggio dopo aver mangiato un boccone fuori. Catia Andreola, 47 anni, fa tanti sacrifici:circa 160 km per raggiungere ladove insegna da supplente di sostegno. Quello che manca è lo: "non sopotrò continuare adnelle prossime settimane. Sulho meno di 400 euro" racconta a Orizzonte. L'articolo “con due160 km persul?”: ladi una