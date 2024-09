Sampdoria e Genoa si uniscono per comprare lo stadio Ferraris | cosa prevede il progetto che punta a Euro2032

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024)entrano in società: nasce la “Genova Stadium Srl”. L’obiettivo è uno solo:il “vecchio” Luigiper ristrutturare e valorizzare l’impianto. Quindi, privatizzare e poi rinnovare lo, con una deadline già nei pensieri: gli Europei di calcio del 2032, che si svolgeranno tra Italia e Turchia. I due club liguri entrano dunque in società: strano pensarlo e forse da accettare per le due tifoserie che negli ultimi anni hanno vissuto tensioni fuori dal campo. Ma logico da un punto di vista del business:e Samp potrebbero finalmente avere un loroe candidare Genova a sede di Euro2023. Per i due club, si tratta di un investimento che varia tra i 70 e gli 80 milioni di euro.