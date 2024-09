Russia Ambasciata italiana in campo contro la violenza sulle donne

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Anche l’nella Federazione Russa ha la panchina rossalaalle. Il personale dell’d’Italia a Mosca si è infatti riunito con i familiari per inaugurare ufficialmente la panchina rossa, già installata in Sede in primavera nell’ambito della campagna lanciata lo scorso 8 marzo dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.