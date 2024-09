Rhea Ripley | Dom è terrorizzato da molte cose le altezze sono sicuramente una di queste

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 24 settembre 2024) Il 5 ottobre è sempre più vicino, WWE Bad Blood è alle porte, e l’entusiasmo tra i fan per l’evento ad Atlanta è alle stelle. Situazione diventa infuocata per Liv Morgan e Dominik Mysterio, quandoha fatto un annuncio importante riguardante il match per il titolo mondiale femminile WWE, aumentando la posta in gioco per i concorrenti. Nell’episodio di WWE Raw del 23 settembre, è stato annunciato che Dominik Mysterio sarà chiuso in una shark cage durante il match per il WWE Women’s World Title tra Liv Morgan ea WWE Bad Blood. Questo nuovo colpo di scena ha entusiasmato i fan, curiosi di vedere come influenzerà l’incontro. In un’esclusiva di WWE Raw,ha condiviso i suoi pensieri sulla stipulazione. Ha detto che Dominik non ha davvero influenzato molto i suoi match, ma ultimamente è stato astuto e ha aiutato Liv Morgan a barare.