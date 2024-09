Renate con Vicenza sarà big match Mister Vecchi | Sono liberi di testa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "di". Così ha definito ilprimo in classifica Stefano, l’allenatore delche questa sera ospiterà i nerazzurri in quello che a tutti gli effetti è il big-del girone A di Serie C del primo turno infrasettimanale dell’anno. Primo e imbattuto l’undici brianzolo protagonista fin qui di un incredibile percorso netto (5 partite, 5 vittorie), terza e anch’essa imbattuta, ma con un paio di pareggi in più, la formazione biancorossa che sta comunque rispettando il suo ruolo da favorita.ile il Padova che, forse, stanno esagerando. A proposito, anche il Padova giocherà in serata alle 20.45 il derby contro la Virtus Verona così da avere, per tutte, già una situazione chiara un’ora prima della mezzanotte.di, ma anche "meritatamente primi, efficaci e concreti".