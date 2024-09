Quasi invisibile non capivo | la stilettata di Natalia Estrada contro Fabio Fazio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) E' nata nelle Asturie 52 anni fa,, ma da 30 abbondanti è italiana d'adozione. Arrivata giovanissima in tv per condurre, semi-debuttante, lo show estivo di Mediaset Bellezze al bagno, lì ha conosciuto Giorgio Mastrota, il suo primo grande amore. Poi sono arrivati Amadeus, Leonardo Pieraccioni,, il nuovo amore con Paolo Berlusconi. E un successo travolgente e clamoroso, fino alla decisione di ritirarsi dalla tv e dallo spettacolo per dedicarsi esclusivamente alla sua nuova passione, i cavalli. Mastrota, spiega la showgirl spagnola intervistata da Repubblica, "è stata una pagina molto importante della mia vita che non posso dimenticare. Un amore molto intenso che si è consumato in sei anni. Ma ero giovanissima, avevo appena 19 anni. È stato tutto molto veloce, ero in un vortice.