Peaky Blinders i migliori episodi | i più struggenti e indimenticabili

(Di martedì 24 settembre 2024) Gangster in doppiopetto, scommesse clandestine, zingari, donne indipendenti e corse di cavalli:è la serie culto di Steven Knight, ambientata nell’Inghilterra dell’inizio del XX secolo, che racconta l’ascesa della famiglia Shelby e che parla di ambizioni, di lotte al potere, di politica e di corruzione – insomma, non troppo dissimile da quello che stiamo vivendo in questo secolo. Maè anche, e soprattutto, la storia di Tommy Shelby, un indecifrabile e tormentato Cillian Murphy che mette in scena l’angoscia profonda di un veterano della Prima Guerra Mondiale dopo aver perso la donna amata. Un uomo che sarà costretto a far pace con i fantasmi del passato, finendo per mettere in dubbio la sua stessa natura: Tommy Shelby è Dio, diavolo o comune mortale? Per questi e per molti altri motiviè stata e sarà una serie indimenticabile.