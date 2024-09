Nuovo progetto per James Cameron di ' Titanic' e ' Avatar'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Instancabile. Mentre ancora devono uscire i prossimi capitoli di, il regista premio Oscar si è portato avanti e ha acquistato i diritti del prossimo libro di Charles Pellegrino intitolato “Ghosts of Hiroshima”.ha intenzione di prendere ispirazione da quello e dal volume del 2015 – sempre di Pellegrino - “Last Train From Hiroshima”, base per unche girerà non appena sarà ufficialmente terminata la produzione della saga di. Il prossimodiMentre ci sono solo le prime basi per questa nuova produzione, è già stato deciso il titolo della pellicola che, ad oggi, non ha chiaramente ancora un periodo previsto per la distribuzione. Ilfilm disi intitolerà “Last Train From Hiroshima”.