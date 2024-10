Malware si fingeva estensione su Google Chrome per rubare dati personali e criptomonete: l’allarme SpiderX Wallet (Di martedì 24 settembre 2024) Recentemente, un allarme ha colpito gli utenti di Google Chrome a causa di un Malware che si mascherava da estensione legittima per rubare dati personali e criptovalute. Un caso particolarmente rilevante è quello dell’estensione SpiderX Wallet, che prometteva di aiutare a gestire criptomonete, ma si è rivelata essere uno strumento di furto progettato per raccogliere informazioni sensibili, inclusi dati di navigazione e credenziali di accesso ai portafogli digitali. Attenti a SpiderX Wallet, plugin di Google Chrome: svuota i conti online Il Malware si diffondeva attraverso una campagna pubblicitaria e, una volta installato, instaurava una comunicazione con server remoti, acquisendo screenshot, cronologia di navigazione e informazioni dai moduli compilati dall’utente. (Di martedì 24 settembre 2024) Recentemente, un allarme ha colpito gli utenti dia causa di unche si mascherava dalegittima pere criptovalute. Un caso particolarmente rilevante è quello dell’, che prometteva di aiutare a gestire, ma si è rivelata essere uno strumento di furto progettato per raccogliere informazioni sensibili, inclusidi navigazione e credenziali di accesso ai portafogli digitali. Attenti a, plugin di: svuota i conti online Ilsi diffondeva attraverso una campagna pubblicitaria e, una volta installato, instaurava una comunicazione con server remoti, acquisendo screenshot, cronologia di navigazione e informazioni dai moduli compilati dall’utente. (Chiccheinformatiche.com)

Chiccheinformatiche.com - Malware si fingeva estensione su Google Chrome per rubare dati personali e criptomonete: l’allarme SpiderX Wallet

Malware si fingeva estensione su Google Chrome per rubare dati personali e criptomonete: l’allarme SpiderX Wallet - Monitorare regolarmente gli account di criptovalute: Controllare frequentemente il saldo e le transazioni dei propri portafogli digitali per rilevare attività sospette. Evitare di installare estensioni da fonti sconosciute o non verificate?. Utilizzare soluzioni di sicurezza affidabili: ... (Chiccheinformatiche.com)

Malware si fingeva estensione su Google Chrome per rubare dati personali e criptomonete: l’allarme SpiderX Wallet - La minaccia è stata individuata da esperti di sicurezza informatica, che hanno scoperto che dietro la campagna si nascondeva un hacker identificato grazie a errori nell’esecuzione del Malware, come l’utilizzo di informazioni personali nelle configurazioni del server?. Monitorare regolarmente gli ... (Chiccheinformatiche.com)

Malware si fingeva estensione su Google Chrome per rubare dati personali e criptomonete: l’allarme SpiderX Wallet - Evitare di installare estensioni da fonti sconosciute o non verificate?. Attenti a SpiderX Wallet, plugin di Google Chrome: svuota i conti online Il Malware si diffondeva attraverso una campagna pubblicitaria e, una volta installato, instaurava una comunicazione con server remoti, acquisendo ... (Chiccheinformatiche.com)

Perfctl: il malware invisibile che scava criptovalute nei server Linux da tre anni - Il malware Perfctl ha infettato migliaia di server Linux negli ultimi tre anni, sfruttando vulnerabilità di configurazione e tecniche di occultamento per compromettere la sicurezza e sfruttare risorse ...(news.fidelityhouse.eu)

Perfctl, virus "stealth" e resistente che infetta migliaia di server Linux da tre anni - Si installa grazie a un arsenale di exploit per oltre 20.000 errori di configurazione e poi, di nascosto, estrae criptovalute per i suoi creatori.(hdblog.it)

Microsoft Edge: migliorata sicurezza per le estensioni del browser - Il nuovo processo di pubblicazione delle estensioni di Microsoft Edge impedirà che queste vengano dirottate con codice dannoso.(html.it)