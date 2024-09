Magazzino sott’acqua I volontari ‘Amici di Paride’ | | Attrezzi nel fango Abbiamo perso tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo la seconda alluvione del 2023 il poligono per il tiro a segno di via San Martino a Faenza, distrutto dalla piena dei fiumi, fu trasformato in un deposito per i materiali del gruppo dideglidi, squadrone che si era consolidato negli anni quale nucleo diproveniente da varie regioni d’Italia, decisivo in molte delle situazioni più complicate. Oggi quello che era diventato il loroè completamente distrutto: tonnellate di materiali per il soccorso alla popolazione sono finiti sommersi dalla piena del Marzeno, esondato a pochi metri da lì, a monte del Ponte Verde. La devastazione creata dalle acque in Borgo qui si presenta all’ennesima potenza: le onde dihanno di nuovo raggiunto e scrostato il soffitto in molte parti della decina di ambienti, taluni enormi, che compongono il complesso.