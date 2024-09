Libano pioggia di missili da Israele Guterres | Evitare un’altra Gaza Più di 500 le vittime civili in fuga Uccisi due membri dell’Unhcr

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 24 settembre 2024) Nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 settembre, l’esercito israeliano (Idf) ha annunciato di aver avviato la terza ondata di attacchi in. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute di Beirut, il bilancio provvisorio è di 558, tra cui 50 bambini. Secondo l’Idf, l’operazione militare ha preso di mira edifici utilizzati dai terroristi di Hezbollah nella Valle della Bekaa e in altre zone del sud del. Le strutture in questione, spiega l’esercito israeliano, ospitavano armi, razzi e. Ma al centro dei raid israeliani c’è anche anche la roccaforte del Partito di Dio alla periferia sud di Beirut: qui sarebbero almeno sei i morti. In tutto ilsono centinaia le persone che hanno fatto i bagagli e sono scappate in Siria.