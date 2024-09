La nomina di Fitto crea un problema politico ai Conservatori europei o all’Ue

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 24 settembre 2024) «L’incarico affidato a Raffaeleriflette l’importanza di un paese fondatore come l’Italia, ma ho guardato anche alla composizione del Parlamento europeo, dove Ecr ha due vicepresidenti», così Ursula von der Leyen in occasione della presentazione dei Commissari scelti per far parte della prossima Commissione Ue. Ne è scaturito il consueto dibattito sull’opportunità, per i deputati italiani avversari di Ecr al Parlamento europeo, di votare comunque il candidato designato da Giorgia Meloni e accettato da Ursula von der Leyen. Un dibattito stucchevole, in cui si è perso di vista il verodi fondo. Raffaeleè espressione di un gruppo– quello deidi Ecr, guidati in Europa proprio da Giorgia Meloni – che sostiene un’idea di Europa incompatibile con quella dei Trattati.