Incidente in moto a Imola muore un ragazzo di 16 anni

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Uno schianto terribile in, contro un albero a lato della strada in via Correcchio. È costato la vita a undi 16(avrebbe compiuto fra poco i 17), rimasto senza vita sull’asfalto. L’ennesima tragedia sulle strade del circondario si è consumata intorno alle 20.30. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, il giovane era diretto daverso Sasso Morelli a bordo di una125, una Cagiva di colore giallo. A un certo punto, circa 500 metri oltre la sede della cooperativa ceramica, ilavrebbe perso il controllo della, attraversando la carreggiata opposta e finendo fuori strada, contro un albero. Uno schianto terribile e fatale. Subito gli automobilisti di passaggio hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati rapidamente il personale del 118 e la polizia locale del Corpo unico del circondario imolese.