Il prezioso scrigno dei nostri capolavori

(Di martedì 24 settembre 2024) Con il suo patrimonio di storia e bellezza, Palazzo Pretorio è una meta obbligata per gli appassionati del mondo dell’arte che visitano la Toscana. Da tempo però non ospita mostre in grado di attirare un pubblico vasto. Ci fu Officina Pratese nel 2013 con 60mila visitatori, poi la riapertura del museo chiuso da decenni con il nuovo allestimento nell’aprile del 2014 che richiamò non solo i pratesi, quindi la mostrache si incontrano nell’autunno 2014, forse l’ultima con un budget adeguato. Perché per organizzare una mostra capace di attrarre turisti le risorse sono indispensabili, oltre alle idee, alle competenze, alle relazioni nel mondo dell’arte e naturalmente la comunicazione.