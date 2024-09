I cuochi italiani sono sempre più stranieri ma vengono pagati molto meno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 24 settembre 2024) Mentre eravamo seduti al tavolo intenti a gustare i nostri piatti della tradizione preferiti, nelle cucine dei ristorantiè avvenuto un grande cambiamento: i lavoratori con cittadinanza extra-europeaaumentati significativamente. A dirloi numeri delle comunicazioni obbligatorie forniti dal ministero del Lavoro, analizzati ed elaborati dall’economista Francesco Armillei, che ne ha scritto per Lavoce.info. Dai lavapiatti ai, la crescita riguarda tutte le figure professionali. Nel 2014, idi nazionalità extra-europee assunti nei ristorantierano il 23 per cento, nel 2023saliti al 34 per cento.