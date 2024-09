Forum IRCCS Nobel Semenza a Cassino per un forum promosso dal San Raffaele

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il genetista americano Professor Gregg L., premioper la medicina, è stato ospite del Comune diper unorganizzato edall'San, San, Università SanRoma e Assessorato alla Cultura del Comune. “Hypoxia Inducible Factors in Physiology and Medicine” è il titolo della lectio magistralis che ha tenuto in una sala Restagno gremita e appassionata, argomentando sull'ossigeno e sulle capacità adattative delle cellule alle differenti condizioni ambientali, svelando i percorsi della sua ricerca di base, fondamenta delle grandi scoperte che hanno rivoluzionato le nostre conoscenze e supportano gli studi in corso sulle malattie degenerative, metaboliche e sul cancro. “È stato motivo di orgoglio, mio personale e per la nostra Città, accogliere il premio2019 in Fisiologia e Medicina, Prof.