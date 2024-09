F1 il punto extra per il giro veloce va abolito | perché non ha senso e sta falsando il Mondiale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Domenica a Singapore Daniel Ricciardo ha con buone probabilità disputato l’ultimo Gran premio di F1 della sua carriera. Un’uscita di scena che ha fatto discutere per iltolto nelle battute finali a Lando Norris, suo ex compagno in McLaren, team nel quale è iniziata la parabola discendente dell’ottimo pilota australiano. Discussione doppia: da un lato presunta mancanza di etica sportiva del mondo Red Bull; dall’altro, soprattutto, l’insensatezza nella moderna Formula Uno deladdizionale per il, un premio ormai totalmente slegato dalle prestazioni in pista dei singoli piloti. Ilconquistato da Ricciardo non ha avuto valore di per sé, visto che viene assegnato solo se il pilota si classifica nelle prime 10 posizioni e lui è finito 18esimo, ma ha indirettamente aiutato Max Verstappen nella sua difesa del titolo dalla rimonta di Lando Norris.