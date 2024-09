Estra countdown per il via Tra aspettative e timori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) "Sarà il campo a parlare". Una frase fatta, è vero, ma inequivocabile e incontestabile: nello sport, il verdetto ultimo spetta al terreno di gioco. Nel caso di specie, al parquet. Dunque le chiacchiere stanno a zero: domenica inizia il campionato di serie A del Pistoia Basket 2000, il primo dell’era americana dopo l’avvento del patron Ronald Rowan, che all’inizio dell’estate ha acquisito la maggioranza società tramite la sua ’East Coast Sports Group’. Un’estate vissuta sulle montagne russe: dall’entusiasmo iniziale per l’arrivo della proprietà statunitense, con un legittimo carico di altee sogni in grande, carico corroborato dalle prime dichiarazioni pubbliche dei diretti interressati, allo scettismo dovuto a una serie di scelte operative che hanno sollevato più di qualche perplessità nella piazza.