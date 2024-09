Edison Energia punta ai 4 milioni di contratti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) L’obiettivo è di accelerare verso il traguardo dei 4dientro il 2030 annunciato lo scorso anno. La strategia è di integrare la tradizionale fornitura dielettrica e gas con una piattaforma di servizi per la casa che prevede, tra l’altro, anche un’offerta per la connessione wi-fi attiva dal primo ottobre. "Non vogliamo entrare nel settore delle telecomunicazioni, ma offrire ai nostri clienti soluzioni tecnologichee avanzate a un prezzo competitivo", chiarisce subito Massimo Quaglini, amministratore delegato di, illustrando la piattaforma Risolve, progettata per fornire servizi a valore aggiunto al segmento retail. "Il wi-fi – aggiunge – può rappresentare una porta d’ingresso per il mondo della domotica". In, forte di oltre 2,8diretail, più di un cliente su tre ha già scelto la doppia fornitura.