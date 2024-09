Catania troppi pregiudicati | sospesa attività di un bar-centro scommesse in via V Emanuele

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” hanno eseguito il provvedimento di sospensione dell’di un bar-, nei pressi di via Vittorio, ritenuto ritrovo di, come disposto dal Questore disecondo le prerogative dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In un significativo arco temporale, i poliziotti hanno appurato, in quattro distinte occasioni, l’assidua presenza di clienti con precedenti sia penali che di polizia, riscontrando come il bar-fosse un luogo di abituale ritrovo diper reati di particolare allarme sociale come spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato, evasione, ricettazione, rapina, estorsione e partecipazione a giochi d’azzardo, rappresentando un concreto rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza.