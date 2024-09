Caso Marcellus Khaliifah Williams | la pena di morte è una barbarie ma qui siamo oltre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) di Tito Borsa Missouri, (civilissimi) Stati Uniti d’America. È prevista per stanotte, ora italiana, l’esecuzione di, condannato anel 2001 da una giuria quasi esclusivamente di bianchi (mentre lui è un cittadino americano nero) per l’omicidio di Felicia Gayle Picus, una giornalista di una testata locale. La sentenza di condanna è arrivata nonostante non ci fosse alcuna prova materiale del collegamento trae l’omicidio. Tre esperti indipendenti, in momenti diversi, hanno escluso che il Dna sull’arma del delitto fosse quello di. Il nome del condannato è stato fatto a suo tempo da un informatore della polizia, ricompensato con 10mila dollari.