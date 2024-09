Borsa Milano e l’Europa in positivo grazie agli stimoli cinesi | si riprende il lusso

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 24 settembre 2024) Borse europee ben impostate in avvio di seduta. Francoforte avanza dello 0,88%, Parigi dell’1,29%, Londra dello 0,51% edello 0,59% a 33.879 punti. Uno slancioche proviene dStati Uniti (in scia ai nuovi record di Wall Street con lo S&P che ha chiuso in progresso dello 0,3%) ma soprattutto dalla Cina, con la Banca centrale cinese che ha annunciato il varo di una serie di misure finalizzate al rilancio dell’economia nazionale. Ne beneficiano così le società più esposte verso la Repubblica Popolare, come quelle della moda, da tempo in sofferenza sui mercati. Cresce Stellantis e il settore delNel listino di, Stellantis registra un aumento dell’1,86%, attestandosi a 14,034 euro, mentre inizia la ricerca per il successore dell’amministratore delegato Carlo Tavares, il cui contratto scade nel 2026.